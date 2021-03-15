Tesla показала на видео финальную версию электрического грузовика Semi
Впервые прототип финальной версии тягача Tesla Semi заметили на дорогах США. Один из грузовиков стоял припаркованным, а другой перевозил тягач. Теперь же Tesla продемонстрировала видео финальной версии грузовика.
Не так давно в сети можно было встретить фото электрогрузовика Semi, которую перевозил автовоз, скорее всего, к месту испытаний: в феврале на дорогах Калифорнии заметили сначала один вариант тягача, а чуть позже – второй, с другими колесами и конструкцией задней части кабины. До этого компания не выпускала прототипов Semi несколько лет.
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Финальная версия Tesla Semi: видео
Как стало известно на прошлой неделе, компания проводила съемки нового прототипа Semi по дороге на фабрику в Фримонте, Калифорния. И уже опубликовала в своем твиттере тизер-ролик.
На видео видно, что грузовик движется самостоятельно, поэтому можно предположить, что конкретная модель оснащена новыми аккумуляторами 4680, которые были анонсированы на "Дне батарей" в сентябре прошлого года. А, возможно, это аккумулятор с модифицированной архитектурой.
Когда Tesla Semi появится на дорогах
Во время последней встречи с акционерами Маск заявил, что грузовик Semi готов к массовому производству, которое не начинается по одной причине – из-за нехватки новых элементов питания 4680.
Мы с легкостью могли бы начать производство Semi прямо сейчас, у нас просто нет нужного количества элементов питания,
– сказал Маск.
Также в прошлом месяце стало известно, что емкость аккумулятора у грузовика будет удивительно невысокой – около 500 кВт/ч, а не 1000 кВт/ч, как ожидалось ранее.
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