Электрокары Tesla пользуются огромной популярностью, но далеко не все задумываются, как Илон Маск создает их. Опубликованное недавно видео проливает свет на производство одного из главных элементов знаменитых автомобилей – аккумуляторов.

Источник: 24 канал

За последние несколько лет произошло значительное снижение стоимости 1 кВтч аккумулятора. Да, еще в 2019 году 1 кВтч обходился Tesla в 156 долларов, а стоимость всей батареи на 90 кВтч составляла 14 040 долларов. После перехода на новый формат 2170 с диаметром 21 мм и высотой 70 мм (против 18 и 65 мм в батареях 18650) удалось снизить общую стоимость вдвое – до 78 долларов за 1 кВтч или 7020 долларов за 90 кВтч.

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Процесс изготовления батарей для автомобилей Tesla, видео:

О том, как Tesla производит батареи для своих электрокаров

Новая компоновка батарей называется Biscuit Tin (бисквиты). Это цилиндрические блоки большого размера, что визуально напоминают популярные лакомства (отсюда и название). По словам Tesla, снижения стоимости удалось добиться благодаря сокращению доли кобальта, которая остается одним из самых дорогих элементов аккумуляторной батареи.

На видео выше показано полностью роботизированное производство аккумуляторов. Что интересно, процесс сопровождается песней Honey Bee американского исполнителя 60-х Дона Хинтона. В момент составления батареек роботизированными механизмами можно услышать слова "I'd walk a million miles", что переводится как "Я пройду миллион миль". По мнению пользователей, таким образом Tesla намекает на запас хода своих электрокаров.