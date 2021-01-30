С момента релиза Model S дизайнеры Tesla не вносили изменений в его интерьер. И вот недавно компания представила изображения салона обновленной версии седана, которые позволяют предположить, что вскоре внутреннее оснащение автомобиля существенно изменится.

Источник: Tesla

Новые концепт-рендеры Tesla свидетельствуют о том, что новая версия Model S получит большой горизонтальный сенсорный дисплей на приборной панели и руль оригинальной формы, который заметно отличается от классического.

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Также дизайнеры предлагают установить дополнительный дисплей для пассажиров на заднем сиденье, например, для игр. В Twitter Илон Маск подтвердил, что новая информационно-развлекательная система Tesla Arcade сможет запускать Cyberpunk 2077. На официальных слайдах также упоминаются игры The Witcher 3, Fallout Shelter, Stardew Valley, Cuphead и другие.

Что нового появится в салоне обновленной Model S

Как уверяют представители компании, электрокар получит развлекательную систему, производительность железа которой составит до 10 Тфлопс. Кроме того, Tesla опубликовала изображение новой модели S Plaid, которая получит сразу три двигателя и будет способна развивать максимальную скорость до 320 км/ч. Ее стоимость в топовой конфигурации с дальностью пробега около 830 километров на одном заряде составит 138 490 долларов.

Салон Model S

Кроме того, Tesla Model S и Model X получат новую трансмиссию и аккумуляторную систему, что положительно повлияет на их автономность. Ожидается, что производство обновленной Model S стартует до конца первого квартала 2021 года.