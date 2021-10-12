Илон Маск еще раньше рассказывал о преимуществах новой конструкции кузова, которая станет особенностью кроссоверам Model Y немецкой сборки. Использование структурной аккумуляторной батареи и двух "цельнолитых" оснований позволит на 10% снизить массу и увеличить дальность хода электромобиля на 14%, не говоря уже об упрощении техпроцесса сборки благодаря уменьшению количества используемых деталей на 370 штук.

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Оборудование для изготовления цельных частей основания кузова было установлено на предприятии в Германии достаточно давно, но только сейчас стало известно, как же модернизированная конструкция выглядит вживую.

Именно благодаря фото с мероприятия на Giga Berlin-Brandenburg новая конструкция кузова стала доступна для ознакомления широкой общественности.

Чем особенна новая конструкция кузова Tesla

Блок аккумуляторов типоразмера 4680 становится элементом силовой структуры кузова, который соединяет переднюю и заднюю части основания. Последние являются цельными деталями, что значительно облегчает процесс сборки электромобиля, хотя в некоторой степени и усложняет кузовной ремонт. К блоку батарей крепятся и основания сидений, что позволяет повысить технологичность конструкции и оптимизировать процесс сборки электромобиля.



Новый отсек кузова для батарей Tesla Model Y / Фото Electrek

Напомним, что массовое производство батарей типа 4680 начнется в Германии только с конца следующего года, поэтому в начале производства Tesla вынуждена будет поставлять эти блоки либо из Невады, либо из Японии. В последнем случае производством займется традиционный для американской компании партнер – Panasonic.

Компании LG Energy Solution и Samsung SDI тоже интересуются возможностью выпуска источников питания данного типа, но вряд ли они наладят его скорее Tesla и Panasonic.