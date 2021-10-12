Илон Маск еще раньше рассказывал о преимуществах новой конструкции кузова, которая станет особенностью кроссоверам Model Y немецкой сборки. Использование структурной аккумуляторной батареи и двух "цельнолитых" оснований позволит на 10% снизить массу и увеличить дальность хода электромобиля на 14%, не говоря уже об упрощении техпроцесса сборки благодаря уменьшению количества используемых деталей на 370 штук.
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Оборудование для изготовления цельных частей основания кузова было установлено на предприятии в Германии достаточно давно, но только сейчас стало известно, как же модернизированная конструкция выглядит вживую.
Чем особенна новая конструкция кузова Tesla
Блок аккумуляторов типоразмера 4680 становится элементом силовой структуры кузова, который соединяет переднюю и заднюю части основания. Последние являются цельными деталями, что значительно облегчает процесс сборки электромобиля, хотя в некоторой степени и усложняет кузовной ремонт. К блоку батарей крепятся и основания сидений, что позволяет повысить технологичность конструкции и оптимизировать процесс сборки электромобиля.
Новый отсек кузова для батарей Tesla Model Y / Фото Electrek
Напомним, что массовое производство батарей типа 4680 начнется в Германии только с конца следующего года, поэтому в начале производства Tesla вынуждена будет поставлять эти блоки либо из Невады, либо из Японии. В последнем случае производством займется традиционный для американской компании партнер – Panasonic.