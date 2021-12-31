Tesla отзывает почти полмиллиона электромобилей из-за технических дефектов

Известный производитель электромобилей компания Tesla объявила об отзыве свыше 475 тысяч автомобилей с целью устранения технических дефектов в системах камер и багажника.

Какие автомобили и по каким причинам отзывают

Первый отзыв касается 356 309 автомобилей Model 3, выпущенных в период с 2017 по 2020 год, в связи с тем, что частое использование багажника может привести к износу коаксиального кабеля камеры заднего вида, а это в свою очередь может повлечь за собой полную потерю сигнала.

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Второй отзыв касается 119 009 седанов Model S, выпущенных с 2014 по 2021 год. Причиной является заводской брак (смещение узла ручки переднего багажника), что может помешать правильной работе вспомогательного замка, что может привести к самопроизвольному открытию капота.

Реакция контролирующих органов

Тем владельцам автомобилей Tesla, кто сделал соответствующий ремонт до вступления в силу, компания готова выплатить компенсацию.

В Национальном управлении безопасностью движения на трассах министерства транспорта США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) заявили, что выход из строя заднего вида камеры увеличивает риск столкновения. Как сообщает NHTSA, у Tesla нет данных о каких-либо авариях, травмах или смертях, связанных с проблемами у Model 3 и Model S.

У компании был непростой год из-за проблем с качеством и безопасностью.