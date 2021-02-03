Компания Tesla вынуждена инициировать масштабную программу отзыва своих флагманских электромобилей-Model S и Model X. Все из-за проблем с флеш-памятью

Источник: The Wall Street Journal

Проблема касается автомобилей, которые оборудованы бортовым компьютером на платформе NVIDIA Tegra и флеш-модулем eMMC емкостью до 8 Гбайт.

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Что случилось со старыми автомобилями Tesla

В процессе эксплуатации транспортных средств упомянутый выше накопитель изнашивается, что становится причиной ряда проблем в работе систем.

Например, может выйти из строя сенсорный дисплей, через который осуществляется все управление системами электромобиля. Из-за этого, среди прочего, невозможно пользоваться камерой заднего вида, изменять режимы работы климатической установки, включать/выключать обогреватель лобового стекла и ряд других функций. Другими словами, проблема напрямую влияет на безопасность движения.

Ранее многолетние жалобы владельцев Model S и Model X помогли повлиять на ситуацию: Tesla пообещала гарантийную замену неисправных блоков в автомобилях срок эксплуатации которых не превышает восьми лет или же тех, которые проехали не более 160 тысяч километров.