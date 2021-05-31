Как и другие автопроизводители, Tesla иногда обнаруживает производственный брак и заблаговременно отзывает электромобили, которые могут иметь потенциальные проблемы. На этот раз речь идет о тормозной системе сразу двух моделей авто.

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Что не так с тормозной системой Tesla

На некоторых автомобилях болты тормозных суппортов могли быть не закреплены соответствующим образом. Если один или несколько таких болтов не закреплены в соответствии со спецификацией, со временем болт может ослабнуть и, в очень редких случаях, отсоединиться, из-за чего суппорт тормоза будет соприкасаться с внутренней поверхностью обода колеса. В таких редких случаях может возникать посторонний шум, и колесо может перестать свободно вращаться, что приведет к потере давления в шине.

Tesla заявила, что компании не известно о каких-либо авариях, связанных с этой проблемой. Клиентам, которые получили электронное письмо от автопроизводителя, рекомендуется записаться на сервисное обслуживание с помощью мобильного приложения Tesla. Стоит отметить, что в письме Tesla не раскрывается количество потенциально опасных электромобилей, но некоторые подробности все же присутствуют.

Tesla решила заблаговременно отозвать некоторые автомобили Model 3 и Model Y для проверки болтов тормозных суппортов. Это распространяется на определенные автомобили Model 3, выпущенных в период с декабря 2018 года по март 2021 года и определенные автомобили Model Y, выпущенные в период с января 2020 по январь 2021 года,

– сказано в письме.

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Официальное уведомление об отзыве электромобилей Tesla от Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США еще не было опубликовано. Возможно, когда ведомство сделает это, станет известно, насколько масштабной является проблема с болтами суппортов в электромобилях Tesla.