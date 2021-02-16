Федеральное управление автотранспорта Германии (KBA) обязало компанию Tesla отозвать около 12 300 электромобилей Model X по всему миру. Все из-за проблем с молдингами в авто.

По данным KBA, отзыв касается электромобилей Tesla Model X, произведенных в период между 2015 и 2016 годами.

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В чем же проблема некоторых автомобилей Model X

Дорогами Германии передвигаются только 195 подобных проблемных моделей. Как утверждается, есть риск, что молдинги этих электромобилей могут отвалиться от кузова во время движения, что может представлять опасность для других участников движения. К слову, с аналогичной ситуацией компания Tesla столкнулась в США в ноябре прошлого года, когда из продажи было отозвано более 9 тысяч электромобилей Model X из-за отваливающихся молдингов крыши.

По данным Roadshow, немецкий регулятор также изучает риски безопасности, связанные с сенсорными дисплеями в автомобилях Tesla. Он уже обратился к американскому автопроизводителю с просьбой предоставить необходимую для расследования информацию.

Другие проблемы автомобилей Tesla

Напомним, что в начале февраля по требованию Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) компании Tesla объявила об отзыве примерно 135 тысяч электромобилей Model X и Model S из-за проблем с флэш-памятью. Проблема касается автомобилей, оборудованных бортовым компьютером на платформе NVIDIA Tegra с флэш-модулем eMMC емкостью до 8 Гбайт. В процессе эксплуатации транспортных средств этот накопитель изнашивается, что порождает целый спектр различных неполадок.

Популярность электромобилей Tesla

Вместе с тем электромобили Tesla пользуются наибольшей популярностью на рынке. В частности, электромобиль Model 3 стала самым популярным электромобилем 2020 года. За прошлый год Tesla Model 3 разошлась тиражом 365 240 экземпляров, заняв 12% мирового рынка электромобилей.