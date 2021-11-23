В чем дело

Выяснилось, что в 2021 году Tesla оснастила неисправными подушками безопасности около 7600 электромобилей. Компания сообщила, что будет отзывать Model S, выпущенные с 21 июня по 29 сентября 2021 года, а также Model X, которые вышли с 3 по 23 сентября.

Интересно Какими электромобилями больше всего довольны владельцы: лидер рейтинга

Проблема в том, что подушки безопасности на месте водителя могут порваться, выстрелить преждевременно или не сработать в нужный момент, что может стать причиной дополнительных травм, или же недостаточной защиты в момент аварии, что крайне критически.

Сколько автомобилей может быть в зоне риска

По оценкам NHTSA проблема присуща лишь 1 % из 7600 машин, в которых использованы компоненты от мексиканского поставщика Tesla, выпущенные с применением нового производственного метода. Дефект был выявлен системой контроля качества ранее в этом году.

Важно! Реальных инцидентов, вызванных данной проблемой с подушками безопасности, не зарегистрировано, сообщений о травмах и смерти по вине производителя не поступало.

На машинах, которые потенциально представляют угрозу, подушки безопасности будут заменены бесплатно. До 10 ноября Tesla сообщила об отзыве соответствующих электромобилей все магазины и сервисные центры. По возможности компания будет принимать меры по уведомлению покупателей.