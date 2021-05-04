Как известно, генеральный директор Tesla Илон Маск, дал шесть месяцев своей европейской команде на завершение проекта по строительству завода под Берлином. Создание производственной базы в Европе и строительство нового завода в Техасе были одними из главных инициатив Tesla в этом году.

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Для чего Tesla новый завод в Германии

Без электромобилей, поступающих с немецкого завода Tesla, компании Илона Маска будет сложнее конкурировать, в разгар взрывного роста продаж электрических транспортных средств, с местными производителями, такими как Volkswagen AG.

На прошлой неделе Илон Маск заявил о том, что Tesla отделяет год-полтора от запуска серийного производства аккумуляторных ячеек 4680 типа, которые компания намерена создавать собственными силами. Пока производство аккумуляторов будет осуществляться в Калифорнии, выход новых аккумуляторов на глобальный рынок будет затруднен.

Другие проблемы Tesla

Кроме проблем с аккумуляторными батареями, Tesla сталкивается с административными трудностями в процессе строительства завода под Берлином. На прошлой неделе Tesla уведомила местные власти о внесении изменений в ряд документов, которые должны быть одобрены для того, чтобы компания могла начать производство.



Строительство завода Tesla под Берлином / Фото Tesla

Согласно имеющимся данным, на данный момент покрасочный цех и линии штамповки кузовов находятся на завершающей стадии, но протесты со стороны организаций, занимающихся защитой экологии, задерживают окончательное утверждение проекта.