Компания Илона Маска задержала выпуск внедорожника Cybertruck, который она представила в 2019 году. Изначально планировалось, что выпуск модели стартует в конце 2021 года.

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Что известно о производстве электропикапа Cybertruck

Автомобиль будет выпускаться на заводе Gigafactory в Остине, однако сейчас компания ставит приоритетом увеличение объемов производства кроссовера Model Y.

Мы также наблюдаем прогресс в индустриализации Cybertruck, который планируем выпускать на заводе в Остине после Model Y. На данный момент Cybertruck находится на стадии альфа-тестирования. Мы перейдем к фазе бета-тестирования автомобиля позже в этом году,

– говорится в квартальном отчете Tesla.

Базовую модель Cybertruck компания оценила в 39 990 долларов. На старшие версии электрического пикапа с тремя электрическими моторами начнется с 69 990 долларов. Автомобиль получит запас хода до 800 километров от одного заряда и сможет перемещать грузы весом до 4,5 тонны.