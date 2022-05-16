Tesla отказалась от планов выхода на индийский рынок: в чем дело

Американский производитель электромобилей Tesla отказался от планов зайти на индийский рынок. Причиной такого решения называют неспособность правительства Индии предоставить скидки на тарифы компании Илона Маска.

Такое изменение планов Tesla непременно окажет влияние на экономику Индии, которая до сих пор остается крупнейшим рынком в мире, на котором пока официально не представлена Tesla. Теперь страна недополучит десятки тысяч рабочих мест, ожидавшихся с приходом компании на рынок.

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Tesla в Индии

Именно сильные импортные тарифы являлись серьезным препятствием выходу Tesla на индийский рынок. Однако были некоторые признаки того, что компания могла выйти на рынок в 2022 году. Ранее было создано индийское предприятие в Бангалоре как местное подразделение бренда.

В Индии существует стратегия стимулирования местных изготовителей электромобилей, включая высокие импортные тарифы на электромобили. Эта политика усложнила выход на рынок иностранных электромобилей из Китая и США. Tesla планировала построить завод по производству электромобилей в Индии, но собиралась сначала посмотреть, как ее автомобили покажут себя на рынке.

Индийское правительство через своего министра транспорта заявило, что хочет, чтобы Tesla производила автомобили внутри Индии, а не полагалась на импорт из Китая. Кроме того, в стране пока не создан сервисный центр и зарядные станции Supercharger.

Tesla покидает Индию

Некоторые из ключевых сотрудников Tesla в Индии уже были переведены на работу в другие страны. Правительство страны не будет предоставлять Tesla специальные условия для строительства завода, поэтому компания будет заниматься развитием в других странах, а Индия останется без Tesla.

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