Такое изменение планов Tesla непременно окажет влияние на экономику Индии, которая до сих пор остается крупнейшим рынком в мире, на котором пока официально не представлена Tesla. Теперь страна недополучит десятки тысяч рабочих мест, ожидавшихся с приходом компании на рынок.

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Tesla в Индии

Именно сильные импортные тарифы являлись серьезным препятствием выходу Tesla на индийский рынок. Однако были некоторые признаки того, что компания могла выйти на рынок в 2022 году. Ранее было создано индийское предприятие в Бангалоре как местное подразделение бренда.

В Индии существует стратегия стимулирования местных изготовителей электромобилей, включая высокие импортные тарифы на электромобили. Эта политика усложнила выход на рынок иностранных электромобилей из Китая и США. Tesla планировала построить завод по производству электромобилей в Индии, но собиралась сначала посмотреть, как ее автомобили покажут себя на рынке.

Индийское правительство через своего министра транспорта заявило, что хочет, чтобы Tesla производила автомобили внутри Индии, а не полагалась на импорт из Китая. Кроме того, в стране пока не создан сервисный центр и зарядные станции Supercharger.

Tesla покидает Индию

Некоторые из ключевых сотрудников Tesla в Индии уже были переведены на работу в другие страны. Правительство страны не будет предоставлять Tesla специальные условия для строительства завода, поэтому компания будет заниматься развитием в других странах, а Индия останется без Tesla.

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