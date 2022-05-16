Такое изменение планов Tesla непременно окажет влияние на экономику Индии, которая до сих пор остается крупнейшим рынком в мире, на котором пока официально не представлена Tesla. Теперь страна недополучит десятки тысяч рабочих мест, ожидавшихся с приходом компании на рынок.
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Tesla в Индии
Именно сильные импортные тарифы являлись серьезным препятствием выходу Tesla на индийский рынок. Однако были некоторые признаки того, что компания могла выйти на рынок в 2022 году. Ранее было создано индийское предприятие в Бангалоре как местное подразделение бренда.
В Индии существует стратегия стимулирования местных изготовителей электромобилей, включая высокие импортные тарифы на электромобили. Эта политика усложнила выход на рынок иностранных электромобилей из Китая и США. Tesla планировала построить завод по производству электромобилей в Индии, но собиралась сначала посмотреть, как ее автомобили покажут себя на рынке.
Индийское правительство через своего министра транспорта заявило, что хочет, чтобы Tesla производила автомобили внутри Индии, а не полагалась на импорт из Китая. Кроме того, в стране пока не создан сервисный центр и зарядные станции Supercharger.
Tesla покидает Индию
Некоторые из ключевых сотрудников Tesla в Индии уже были переведены на работу в другие страны. Правительство страны не будет предоставлять Tesla специальные условия для строительства завода, поэтому компания будет заниматься развитием в других странах, а Индия останется без Tesla.
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Интересные новости об электромобилях Tesla
- Группа немецких инженеров превратила Tesla Model 3 в неповоротливый, но мощный танк, легко преодолевающий бездорожье. Инженеры потратили четыре недели, добавляя в автомобиль гигантские гусеницы.
- Владелец электрокара Tesla из США Михал Гапински недавно нашел способ добавить поддержку Apple CarPlay и Android Auto в Tesla, используя веб-браузер, два Raspberry Pi, несколько надстроек, кабелей и Android. О том, как энтузиасту удалось сломать ОС Tesla можно прочесть здесь.
- Еще один электромобиль Tesla на автопилоте врезался в реактивный самолет Cirrus SF50 Vision стоимостью 3 миллиона долларов. От удара тот развернулся на взлетной полосе. Инцидент произошел в американском штате Вашингтон.