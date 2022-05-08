В чем дело

В своем иске Tesla обвиняет Яцкова в том, что он перенес секретную информацию на личный компьютер и отказался ее вернуть. Яцков был принят на работу в Tesla в январе как инженер-теплотехник для участия в проектировании систем охлаждения суперкомпьютера Dojo.

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Он имел доступ к информации о системе охлаждения суперкомпьютера, а также другой конфиденциальной информации, связанной с проектом. По словам компании, инженер солгал в своем резюме о своем опыте работы и имеющихся навыках.

Яцкова также обвиняют в нарушении соглашения о неразглашении, которое компания заключает со всеми участниками проекта Project Dojo, чтобы предотвратить раскрытие или сохранение ими конфиденциальной информации. Тем временем Tesla обнаружила, что Яцков отправлял электронные письма с секретной информацией по проекту из своего личного адреса электронной почты на свой рабочий почтовый ящик.

Tesla утверждает, что Яцков признал факт хранения секретной информации на своих личных устройствах, когда это раскрылось. После этого Tesla отправила Яцкова в административный отпуск с 6 апреля 2022 г., потребовав от него предоставить компьютер, на который он загрузил секретные данные, якобы изъяв из компьютерных устройств компании. Но инженер передал компании фиктивный ноутбук в попытке скрыть доказательства против себя.

В переданном им ноутбуке не было никакой секретной информации. Как утверждается в иске, это было сделано с целью показать, "будто бы он мог получить доступ только к невинной информации Tesla, например, к письму с предложением". 2 мая Яцков уволился.

В своем иске Tesla требует от бывшего сотрудника вернуть похищенную информацию, а также возместить нанесенный ущерб.

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Немного о суперкомпьютере Dojo

Суперкомпьютер Project Dojo является одним из самых мощных компьютеров в мире. Над суперкомпьютером Dojo Tesla работает уже несколько лет. Ранее Илон Маск упоминал о том, что проект под названием Dojo будет окончен до конца 2021 года.

Dojo будет самым мощным компьютером, задачей которого является обучение нейронных сетей. Также ранее Маск упоминал, что суперкомпьютеры производства Tesla будут доступны другим корпорациям, и они также смогут работать на обучение нейросетей.