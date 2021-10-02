Tesla обманула покупателя в Китае, проиграла суд и теперь вынуждена заплатить

В Китае завершился судебный процесс между компанией Tesla в роли ответчика и водителем Хань Чао – истцом. Последний утверждал, что купил Tesla Model S, но компания обманула его, указав ложные данные об электромобиле. Рассказываем, в чем дело.

Хань Чао приобрел автомобиль в мае 2019 года за 58 тысяч долларов. А уже в августе он просто выключился во время использования. Владелец обратился в сервисный центр для ремонта и именно тогда раскрыл, что его обманули.

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В чем обвинили Tesla

Дело в том, что истец покупал уже подержанный автомобиль.

На специальном сайте Tesla для таких моделей было указано, что у нее "не было серьезных аварий и повреждений конструкции".

Однако после экспертизы, проведенной сервисным центром, обнаружили следы резки и сварки на задних боковых панелях.

Выяснилось, что машина попадала в аварию до покупки.

В декабре Хань Чао подал на компанию в суд. После длительного процесса суд Пекина установил, что Tesla проводила капитальный ремонт этой Model S и скрыла информацию от покупателя. Теперь компания должна заплатить 235 тысяч долларов – 1,5 миллиона юаней.

Это первый случай, когда Tesla подвергается такому большому штрафу в Китае. Неясно, будет ли производитель подавать апелляцию. Но Китай является для него одним из крупнейших рынков в мире, поэтому репутационный ущерб в такой ситуации недопустим.