Хань Чао приобрел автомобиль в мае 2019 года за 58 тысяч долларов. А уже в августе он просто выключился во время использования. Владелец обратился в сервисный центр для ремонта и именно тогда раскрыл, что его обманули.

Интересно Tesla регистрирует торговую марку Cyberquad: нас ждет электрический квадроцикл от Илона Маска

В чем обвинили Tesla

Дело в том, что истец покупал уже подержанный автомобиль.

На специальном сайте Tesla для таких моделей было указано, что у нее "не было серьезных аварий и повреждений конструкции".

Однако после экспертизы, проведенной сервисным центром, обнаружили следы резки и сварки на задних боковых панелях.

Выяснилось, что машина попадала в аварию до покупки.

В декабре Хань Чао подал на компанию в суд. После длительного процесса суд Пекина установил, что Tesla проводила капитальный ремонт этой Model S и скрыла информацию от покупателя. Теперь компания должна заплатить 235 тысяч долларов – 1,5 миллиона юаней.

Это первый случай, когда Tesla подвергается такому большому штрафу в Китае. Неясно, будет ли производитель подавать апелляцию. Но Китай является для него одним из крупнейших рынков в мире, поэтому репутационный ущерб в такой ситуации недопустим.

Напомним, сейчас вокруг компании Илона Маска ведется расследование в США в отношении 11 аварий: автомобили Tesla, которые, вероятно, передвигались с включенным автопилотом, врезались в машины экстренных служб – полиции, скорой помощи и пожарных, когда у тех были включены проблесковые маячки.