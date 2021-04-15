Резкий рост цен произошел одновременно с ростом доходов от солнечного бизнеса Tesla. В четвертом квартале 2020 года компания установила солнечные панели Solar Roof суммарной мощностью 86 МВт, что на 59% больше, чем за тот же период 2019 года. За весь 2020 год была установлено батарей на 205 МВт, что на 18% больше, чем в 2019 году.

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Рост цен на солнечную кровлю от Tesla

Компания Илона Маска предлагает два вида солнечных товаров: панели, которые устанавливаются на уже существующую крышу дома заказчика и кровлю, которая ставится вместо старой черепицы. И теперь цены на солнечную крышу начали существенно расти. Как рассказал один из клиентов Tesla, в феврале он подписал контракт на крышу стоимостью 35 тысяч долларов, но в апреле ему пришло письмо с пересчетом. По новому контракту он должен заплатить компании 75 тысяч долларов за установку, что на 114% больше. Многие получили похожие сообщения, а немало таких клиентов приняли решение аннулировать свои заказы и эмоционально высказались об этом в соцсетях.

Стоит отметить, что три года назад Tesla занималась противоположным – снижала цены в попытке сдержать спад своего солнечного бизнеса. Появление третьей версии панелей позволило упростить конструкцию, ускорить и удешевить процесс установки, что привело к снижению затрат. Это позволило компании увеличить темпы выполнения заказов, о чем было сообщено на последней встрече акционеров.

Реакция Tesla, точнее ее отсутствие

Представители Tesla пока никак не прокомментировали ситуацию, что неудивительно, учитывая, что в стремлении к экономии компания отменила отдел по связям с общественностью в той части бизнеса, который отвечает за развитие Solar Roof.

Солнечная кровля Tesla визуально не отличается от обычной черепицы, но производит в два раза больше энергии, чем обычные солнечные панели. Впервые она была представлена ​​в 2016 году и с тех пор компания совершенствует ее, хотя этот бизнес заметно отстает в доходности от других компаний Маска.