Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) распространил памятку, в которой опирается на собственную оценку степени готовности автопилота специалистами Tesla. По словам источника, нынешний уровень развития систем активной помощи водителю Tesla соответствует от силы второму уровню автономности по классификации SAE.

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Как работает "автопилот" Tesla сейчас

Сейчас водители Tesla обязаны постоянно контролировать поведение автоматики, о полной автономности речь не идет. Компания всегда предупреждает об этом факте и подчеркивает, что доверять машине управлять самостоятельно нельзя. Именно поэтому, система помощи водителю имеет множество предохранительных функций, однако, владельцы автомобилей Tesla придумали ряд способов, как можно обойти эти ограничения, чем постоянно подвергают себя опасности.

В Tesla считают, что Маск преувеличивает

Представители Tesla, сами признают факт экстраполяции возможностей своих систем главой компании, когда он говорит о вероятности ввода в коммерческую эксплуатацию автопилота высшего, пятого уровня к концу текущего года. По меньшей мере, компания не может гарантировать, что такой прогресс будет достигнут в этом году.

По мнению властей Калифорнии, подобные расхождения в оценках и заявлениях со стороны Tesla могут создавать у потребителей ложное представление о возможностях техники, что может привести к трагическим последствиям.

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Илон Маск не раз заявлял, что автоматика Tesla уже в разы безопаснее от реального водителя, но каждый из инцидентов с участием электромобилей марки привлекает серьезное общественное внимание (хотя практически во всех случаях серьезных аварий до сих пор виноваты водители, а не автоматика).