Илон Маск заявил, что Tesla не сможет выпустить Cybertrack с обещанными характеристиками и ценой

Пикап Cybertrack можно без преувеличения назвать многострадальным продуктом. Tesla многократно переносила сроки его изготовления, поднимала цену, меняла комплектацию. Теперь Илон Маск сделал еще одно неприятное заявление.

Тема Cybertruck всплыла среди других на очередной встрече с акционерами компании 4 августа. Пожалуй, единственное, что остается неизменным – это обещание выпустить пикап в 2023 году.

Интересно Илон Маск отчитался перед инвесторами о судьбе Cybertruck, дешевой Tesla и работе-гуманоиде

Что известно

Как пишет источник, Маск заявил, что Tesla не сможет продавать Cybertruck "с теми же спецификациями и ценой, которые были изначально указаны, когда компания представила экспериментальный пикап в 2019 году". Что он имел в виду, говоря о характеристиках, неясно, однако об ожидаемой более высокой цене он сказал следующее: "Я думаю, что невозможно было предусмотреть такую инфляцию, которую мы наблюдали".

Tesla планирует начать устанавливать производственное оборудование, инструменты и все остальное "начиная с ближайших нескольких месяцев" на своем заводе в Остине, штат Техас – именно там в четверг состоялось собрание акционеров.

Отметим, что к моменту анонса Cybertruck с одним электродвигателем предлагался для предварительного заказа за 39 900 долларов.

Версия с двумя электродвигателями стоила от 49 900 долларов.

Версия с тремя моторами стоила от 69 900 долларов.

Какими будут новые цены, пока неясно. Вероятно, подробности об этом, а также об обновленных характеристиках мы узнаем поближе к выходу автомобиля.

Среди прочего Маск сообщил акционерам, что Tesla стремится производить 20 миллионов автомобилей в год до 2030 года, для чего понадобится около 12 заводов, каждый из которых сможет выпускать от 1,5 до 2 миллионов единиц в год. Кроме того, в силе остаются планы по созданию полностью беспилотных машин, которые смогут двигаться без водителя за рулем.