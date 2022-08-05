Тема Cybertruck всплыла среди других на очередной встрече с акционерами компании 4 августа. Пожалуй, единственное, что остается неизменным – это обещание выпустить пикап в 2023 году.

Интересно Илон Маск отчитался перед инвесторами о судьбе Cybertruck, дешевой Tesla и работе-гуманоиде

Что известно

Как пишет источник, Маск заявил, что Tesla не сможет продавать Cybertruck "с теми же спецификациями и ценой, которые были изначально указаны, когда компания представила экспериментальный пикап в 2019 году". Что он имел в виду, говоря о характеристиках, неясно, однако об ожидаемой более высокой цене он сказал следующее: "Я думаю, что невозможно было предусмотреть такую инфляцию, которую мы наблюдали".

Tesla планирует начать устанавливать производственное оборудование, инструменты и все остальное "начиная с ближайших нескольких месяцев" на своем заводе в Остине, штат Техас – именно там в четверг состоялось собрание акционеров.

Отметим, что к моменту анонса Cybertruck с одним электродвигателем предлагался для предварительного заказа за 39 900 долларов.

Версия с двумя электродвигателями стоила от 49 900 долларов.

Версия с тремя моторами стоила от 69 900 долларов.

Какими будут новые цены, пока неясно. Вероятно, подробности об этом, а также об обновленных характеристиках мы узнаем поближе к выходу автомобиля.

Среди прочего Маск сообщил акционерам, что Tesla стремится производить 20 миллионов автомобилей в год до 2030 года, для чего понадобится около 12 заводов, каждый из которых сможет выпускать от 1,5 до 2 миллионов единиц в год. Кроме того, в силе остаются планы по созданию полностью беспилотных машин, которые смогут двигаться без водителя за рулем.