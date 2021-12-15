Tesla научила свои электромобили определять степень износа шин

Компания Tesla выпустила свежее обновление для своих электромобилей, в которое добавила полезную функцию. Система будет обнаруживать и оповещать о проблемах с шинами.

Что интересно, компания не анонсировала эту функцию заранее и не сообщала о ней после выхода. Как пишет источник, пользователи сами обнаружили ее.

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Как это работает

Функция является частью обновления программного обеспечения 2021.44.5 и может показать, не слишком ли мала глубина протектора.

Кроме того, теперь автомобиль может определять неравномерность износа различных шин.

Когда система обнаруживает проблему с шиной, появляется предупреждение о том, что глубина протектора шины слишком мала, и водителю рекомендуется "проверить и отрегулировать шину".

Пока неизвестно, как именно Tesla реализовала эту функцию. Предполагают, что вещь по сравнению количества оборотов шин: когда протектор шины сильно изнашивается, диаметр колеса становится меньше. По сравнению с новой шиной старая делает больше оборотов на той же скорости. Tesla может сравнивать текущее значение со стандартным. В соответствии с тем же принципом, если количество оборотов одной шины больше, чем у трех других, это может означать, что износ неравномерный.