В своем твиттере Илон Маск как будто спрашивает пользователей мнения, не следует ли Tesla начать выпускать роботизированные фургоны для людей и грузов. Зная миллиардера можно сказать, что он просто заиграет с общественным мнением. По всей вероятности он уже давно принял решение и такой вопрос является своеобразным анонсом.

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Как пересекается такая идея с необходимостью создания роботизированного такси, пока не уточняется. С другой стороны, родственная The Boring Company нуждается в более эффективном транспорте для перемещения пассажиров по системе подземных тоннелей, чем существующие серийные электромобили Tesla.

Фургон способен взять на борт больше пассажиров или разместить в части внутреннего объема более габаритные грузы. Илон Маск однажды заявил, что снабдив крышу и откидные боковые панели коммерческого фургона солнечными элементами, можно за день стоянки увеличить его запас хода на 48 километров. Тогда, правда, речь шла о режиме эксплуатации, присущем разного рода передвижным торговым точкам, когда основную часть дня машина расположена на одном месте.

Ждать быстрого появления роботизированных Tesla-вэнов не стоит

Время начала выпуска фургона будет определяться моментом доступности аккумуляторных ячеек типа 4680 в достаточных количествах, но в очереди за ними уже стоят кроссоверы Model Y и грузовики Tesla Semi, не говоря уже о пикапах Cybertruck.

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В глобальном масштабе интерес к грузовым фургонам на электротяге обусловлен принятыми многими европейскими государствами программами по переводу легкой коммерческой техники на экологически безопасные виды силовых установок. Рост цен на горючее также заставляет многих участников рынка логистических услуг искать более экономичный в эксплуатации транспорт.