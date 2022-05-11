Базовую модель Model Y американского производства сейчас можно заказать со сроком поставки в феврале или мае следующего года. Более дорогие версии кроссовера могут быть поставлены уже в июле или сентябре 2022 года.

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Такое правило характерно для работы многих автопроизводителей в условиях дефицита компонентов: чем дороже машина, тем меньшие сроки ожидания, поскольку производители заинтересованы в сохранении высокой прибыли на фоне снижения выручки.

Свои комментарии по ситуации с ожиданием электромобилей Tesla клиентами Илон Маск дал на мероприятии FT Future of Cars Conference. По его словам, "спрос сейчас превышает предложение до нелепой степени".

Компания готова ограничить количество заказов, или вовсе их прекратить в тех случаях, когда ожидание поставки электромобиля растянется за пределы разумного. Уже сейчас, как добавил глава Tesla, некоторые новые заказы клиентам придется ждать более года.

Интересные новости об электромобилях Tesla

Недавно в Вашингтоне электромобиль Tesla на автопилоте врезался в реактивный самолет Cirrus SF50 Vision стоимостью 3 миллиона долларов. От удара тот развернулся на взлетной полосе. Водитель автомобиля использовал функцию Smart Summon, благодаря которой автомобиль самостоятельно подъезжает к владельцу (на основе GPS-данных с его смартфона). Такая опция доступна покупателям Tesla уже несколько лет.

Особенность работы функции в том, что когда электромобиль находится в режиме Smart Summon, владельцу нужно удерживать палец на экране смартфона. Если возникает ситуация, которая требует остановки машины, то водителю достаточно оторвать палец от экрана и машина остановится, однако электромобиль продолжал двигаться еще несколько секунд после контакта с самолетом, что может указывать на невнимательность владельца.

Кстати, накануне владелец электрокара Tesla в США Михал Гапински нашел способ добавить поддержку Apple CarPlay и Android Auto в Tesla, используя веб-браузер, два Raspberry Pi, несколько надстроек, кабелей и Android. О том, как ему это удалось можно прочитать здесь.