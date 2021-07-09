Министерство окружающей среды земли Бранденбург, в состав которой входит Берлин и на территории которой возводится новый завод, обнаружило, что Tesla построила некие резервуары на участке, на который не распространяется ее разрешение на строительство.

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Tesla грозит уголовное дело и штраф

Местные власти уже запретили американскому производителю электромобилей использовать построенные резервуары. Кроме того Министерство Бранденбурга инициировало уголовное производство из-за незаконного захвата земли.

Инспекция на строительной площадке Tesla

После того как местные власти обнаружили незаконно возведенные три цистерны с химикатами на территории, где Tesla не имела права проводить строительство, на завод отправили инспекцию, которая должна проверить всю строительную площадку полностью.



Строительная площадку Tesla в Грюнхайде проверят на нарушения / Фото Tagesspiegel

В дополнение к процедуре штрафа сегодня, в пятницу, будет проведена большая инспекция всей строительной площадки. При этом надзорный орган хочет удостовериться, что построенные Tesla несанкционированные резервуары – единственное нарушение на площадке,

– сообщили в Государственном управлении по вопросам окружающей среды (LFU).‎

По данным ведомства, помимо сотрудников LFU, на месте также работают инспекторы из района Одер-Шпре и органов охраны труда.‎

Реакция Tesla

Сейчас в Tesla никак не прокомментировали возможный штраф, открытие уголовного дела и проверку на строительстве. В то же время известно, что Tesla подала заявку на строительство пяти цистерн, из которых только две были одобрены, хотя все пять были возведены.

Скорее всего, в Tesla рассчитывали на одобрение всех пяти объектов и потому рискнули построить их все, однако городские власти пока выдали разрешение на строительство лишь двух резервуаров, и у компании Маска теперь проблемы.