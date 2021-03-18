Автомобиль Tesla Model Y, который работал в активном режиме "Автопилот" (систему помощи водителю от Tesla) врезался в полицейскую машину при оформлении другого ДТП. Это уже второй подобный инцидент за неделю в этом штате.

Согласно сообщению полиции штата Мичиган в твиттере, Tesla Model Y врезалась в синий полицейский седан Dodge Charger, когда полицейские фиксировали столкновение еще одного автомобиля с оленем в среду в 1:12 ночи по местному времени.

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Лейтенант Брайан Олексик отметил, что полицейская машина была припаркована и частично стояла на правой полосе шоссе с включенными аварийными огнями.

No injuries to troopers or anyone involved. Driver of the Tesla, a 22 year old man from Lansing was issued citations for failure to move over and DWLS. pic.twitter.com/zTSJOhuJMP — MSP First District (@MSPFirstDist) March 17, 2021

Это столкновение стало еще одним в ряду аварий с участием электрокаров Tesla, которые вызвали критику со стороны защитников безопасности дорожного движения и привели к началу расследований Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). И это уже второе столкновение с участием автомобиля Tesla в Мичигане за последнюю неделю.

Последствия аварии с участием электрокара Tesla

Чиновники заявили, что ни офицеры, ни 22-летний водитель Tesla не пострадали. Последнему было выдана повестка в суд за то, что он не уступил дорогу и ездил с просроченными правами. По словам полицейского, водитель сообщил, что машина работала на автопилоте. Авария произошла в округе Итон северо-западнее Детройта.

Официальные представители NHTSA на данный момент отказываются комментировать эту аварию. NHTSA ранее открыла расследование в отношении более дюжины случаев столкновений, которые, как считалось, были связаны с передовыми системами помощи водителю Tesla "Автопилот".

Обычные автомобили Tesla включают в себя стандартный пакет помощи водителю под названием "Автопилот". Более продвинутый вариант, разрекламированный как полноценное средство автономного управления автомобилем продается сегодня за дополнительные 10 тысяч долларов однако пока эта система не может быть активирована полноценно из-за разногласий с законодательством.

Особенности работы системы "Автопилот" от Tesla

Стоит сразу отметить, что ни одна из этих систем помощи в управлении не делает автомобили Tesla безопасным для эксплуатации без водителя и не снимает с человека ответственности. Некоторые клиенты, которые покупают дорогую версию "Автопилот", также могут участвовать в программе бета-тестирования, в рамках которой Tesla разрабатывает новейшие функции на обычных водителях еще до того, как все ошибки и проблемы устранены. Системы могут контролировать многие аспекты вождения, но Tesla всегда предупреждает, что водитель должен следить за дорогой и быть все время готовым взять управление на себя.