Сгорел весь дом: Tesla Model S вспыхнула во время ночной подзарядки

В Сан-Франциско очередная неприятность с электромобилем Tesla. Model S загорелась во время зарядки и оставила семью без крыши над головой.

Инцидент произошел еще в декабре 2020 года. Однако только сейчас о нем стало известно СМИ. Пострадавшие получили страховое возмещение в размере одного миллиона долларов.

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Что случилось с автомобилем

Семья Виндум – Йоги и Кэролайн – поставила машину на подзарядку после возвращения домой вечером и пошла спать. Примерно в 5:25 электрокар прислал извещение о том, что зарядка остановлена. А уже через 12 минут в здании прозвучала пожарная сигнализация.

По неизвестной причине Tesla Model S загорелась прямо в гараже. Рядом стоял еще один электрокар, который пламя тоже уничтожило. Взрывы и огонь были настолько мощными, что железные гаражные ворота просто сорвало с петель.

Пожар в доме семьи Виндум: видео

Йоги Виндум, инженер-механик по профессии, говорит, что, если бы они с женой находились на втором этаже, они вряд ли остались бы в живых.

Реакция компании Tesla

Больше всего пострадавших возмутила реакция компании-производителя – Tesla. Точнее ее полное отсутствие. Йоги рассказывает, что две сгоревшие машины несколько недель стояли перед обугленным гаражом, но никаких людей, похожих на представителей Tesla, он так и не увидел. Не связались с ним и в течение следующей половины 2021 года.

Уничтоженные пожаром автомобили / Фото The Washington Post

Йоги, который ранее был большим поклонником Tesla, с помощью страховой выплаты купил себе бензиновую Audi.

Бензиновые автомобили не загораются в гараже, они просто спокойно стоят. Я не переживаю, что моя Audi внезапно загорится в тот момент, когда она не используется,

– говорит Йоги Виндум.