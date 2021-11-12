Tesla Model Phone: появились новые данные о дизайне и характеристиках смартфона от Илона Маска

О том, что Илон Маск хочет вывести свою компанию Tesla на рынок смартфонов, говорят уже не один год. Никаких официальных подтверждений до сих пор нет, однако постоянное появление новых и новых слухов дает понять, что работа над устройством все же ведется.

В разное время в сети появлялись изображения, на которых можно видеть рендеры, созданные неизвестными энтузиастами. Одни из таких даже демонстрируют устройство в дизайне, похожем на электрический пикап Tesla Cybertruck.

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Смартфон от Tesla: что о нем известно

На этой неделе китайский источник опубликовал новую порцию слухов.

Согласно им, задняя панель смартфона будет разделена двумя цветами, причем в верхней части будет располагаться невидимая основная камера, модули которой проявятся только в активном состоянии . Как именно это реализуют, неясно. Возможно, корпус будет иметь какие-то физические заглушки, которые будут закрываться, когда камеры выключены.

. Как именно это реализуют, неясно. Возможно, корпус будет иметь какие-то физические заглушки, которые будут закрываться, когда камеры выключены. Ниже расположен фирменный логотип Tesla.

Что интересно, издание называет устройство "Tesla Model Phone" , хотя раньше все источники говорили, что смартфон будет называться просто "Tesla Phone". Таким образом, компания якобы собирается придерживаться схемы наименования всех своих продуктов (Model S, Model X, Model 3 и другие).

, хотя раньше все источники говорили, что смартфон будет называться просто "Tesla Phone". Таким образом, компания якобы собирается придерживаться схемы наименования всех своих продуктов (Model S, Model X, Model 3 и другие). Телефон будет оборудован 4K-экраном, 108-мегапиксельной камерой, однокристальной системой Snapdragon 898 и 2 терабайтами памяти.

Все эти данные позволили создать очередные рендеры. Принадлежат они одному из пользователей сети и, судя по всему, он не занимается этим профессионально, поскольку изображение не самого лучшего качества.

Смартфон Tesla Model Phone с невидимыми камерами / Фото Mydrivers

Смартфон Tesla Model Phone с активными камерами / Фото Mydrivers

Никаких данных о сроках выхода такого смартфона нет. Вероятно, компания сейчас экспериментирует с дизайном и пока не приняла окончательного решения. Смартфону также приписывают встроенную поддержку спутникового интернета Starlink он SpaceX, технологии Neuralink, майнингу криптовалюты Marscoin и наличие солнечной панели для подзарядки.