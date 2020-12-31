О необходимости использования камеры внутри салона автомобиля для слежки за водителем говорили многие разработчики систем автоматизации процесса вождения. Tesla такую камеру предусмотрела сначала в Model 3 и Model Y. Старшие же Model S и Model X получат ее только в ходе предстоящего обновления.

Недавно Tesla приостановила производство электромобилей Model S и Model X, а затем продолжила период остановки сборочных линий в первых дней января. В это время собирались перенастроить оборудование под выпуск новых версий электромобилей. Европейским клиентам компании сообщили, что заказанные ими Model S и Model X не только прибудут позже, но и окажутся дороже, пишет Electrek.

Интересно Когда домики – это слишком банально: астрофизик испекла Международную космическую станцию

Что известно

В новой версии ПО упоминается наличие внутри салона камеры, направленной на водителя. В комплектации младших версий Model Y и Model 3 такие присутствовали сначала, но Tesla только недавно начала использовать ее возможности для отладки программного обеспечения, имеющего отношение к системам активной помощи водителю. Камера позволяет следить за поведением водителя, главная ее задача в данном случае – определять степень усталости и невнимательности человека, которые могут представлять угрозу для безопасности движения. Пока применение камеры осуществляется в экспериментальных целях, но со временем оно станет постоянным.

Илон Маск уже делился своими соображениями по поводу другого использования камеры, направленной в салон электромобиля. По его словам, она будет выполнять охранные функции, когда авто будет передвигаться автоматически без водителя. Это убережет от вандализма автоматическое такси, ведь Tesla собирается предложить автовладельцам зарабатывать с помощью своих машин, позволяя им заниматься частным извозом в автоматическом режиме в свое отсутствие.

Также камеры позволяют осуществлять биометрическую аутентификацию владельца. Это означает, что запустить двигатель можно только после распознавания лица. Это позволит уменьшить или вовсе остановить кражи электромобилей Tesla.