Во вторник на одном из подземных паркингов Шанхая взорвался электромобиль Tesla Model 3. Tesla заявляет, что в результате пожара никто не пострадал, а вспышка транспортного средства была вызвана ударом по нижней части автомобиля.

Об инциденте сообщили китайские СМИ. Компания не сообщила, идет ли речь об импортируемой машине или экземпляр местного производства, сообщает 24 канал.

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Причина взрыва автомобиля Tesla

Китайский производитель аккумуляторов CATL уже заявил о том, что не делал батарею для автомобиля. Стоит отметить, что за последние годы в Китае взорвалось уже несколько автомобилей Tesla. Однако они стали объектом пристального внимания по несколько иной причине. Речь идет о проблемах с функционированием системы автопилота, в результате чего произошло не менее 10 аварий в 2020 году. На этот раз, похоже, что причиной взрыва стала деформация корпуса батареи, что и вызвало возгорание и взрыв.

Несмотря на растущую конкуренцию со стороны китайских производителей электромобилей, таких как Nio или Xpeng, Tesla Model 3 была самым продаваемым авто с электроприводом в Китае в 2020 году. Tesla наладила производство машин на своем заводе в Шанхае чуть больше года назад и теперь даже отправляет некоторые произведенные там автомобили в Европу. А в этот понедельник компания заявила, что наладила на заводе в Шанхае производство кроссоверов Model Y.