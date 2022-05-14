Tesla Model 3 превратили в гигантский электрический танк

Группа немецких инженеров превратила Tesla Model 3 в неповоротливый, но мощный танк, легко преодолевающий бездорожье.

Инженеры потратили четыре недели, добавляя в автомобиль гигантские гусеницы. В результате им удалось превратить обычный электрический седан в шеститонный, полностью электрический внедорожник, больше напоминающий транспорт из фильма "Бешеный Макс".

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Автомобили Tesla пользуются популярностью у любителей бездорожья из-за их мощных электрических силовых агрегатов и впечатляющего крутящего момента. Автолюбители отдают должное генеральному директору Tesla и миллиардеру Илону Маску за то, что он сделал что-то правильно.

Механики по-прежнему превращали Tesla во что-либо непохожее на обычный автомобиль. Дошло даже до мини-танка со снежными гусеницами, но новый проект от немецких инженеров действительно впечатляет.

От Model 3 до электрического танка

В своем видео "Реальные ребята" подробно рассказали, что делали, шаг за шагом объяснив процесс превращения Model 3 в огромный танк.

От Tesla Model 3 до гигантского танка: смотрите видео

Такое превращение электромобиля – дорогая и тяжелая работа. Поэтому каждый такой проект вызывает подлинное удивление и удовольствие. Монстр, которого удалось создать немецким инженерам, точно способен на большее, чем долгожданный Cybertruck от Tesla, кроме того, он выглядит круче.

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Кстати, владельцы электрокаров Tesla не только любят превращать их в танки, но и охотно копаются в "прошивке". Энтузиастов, которые изучают операционную систему Tesla и вносят свои поправки немало.

Один из таких владельцев электрокара Tesla из США Михал Гапински, недавно нашел способ добавить поддержку Apple CarPlay и Android Auto в Tesla, используя веб-браузер, два Raspberry Pi, несколько надстроек, кабелей и Android.

Сам Гапински назвал это проектом Android Tesla. Таким способом можно получить интерфейс Android Auto и доступ к нему через встроенный в автомобиль веб-браузер. Однако процесс не совсем прост, чего и следовало ожидать. О том, как энтузиасту удалось сломать ОС Tesla можно прочесть здесь.