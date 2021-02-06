Еще перед выходом электромобиля Tesla Model 3 на рынок, его окрестили "народным", намекая на высокую популярность в будущем. И хоть Model 3 вряд ли можно назвать доступной, она все же осталась самым популярным электромобилем по итогам 2020 года.

Согласно статистике, которая учитывает количество ежегодно продаваемых в мире электромобилей, в 2020 году Tesla Model 3 разошлась тиражом 365 240 экземпляров, заняв 12% мирового рынка электромобилей.

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Стоит заметить, что Model 3 удержала лидерство после того, как в 2019 году возглавила сегмент. Что же до свежего кроссовера Tesla Model Y, ему удалось занять четвертое место по популярности с количеством 79 734 проданных автомобиля и тремя процентами рынка.

Пятерка лидеров рынка электромобилей

На пятки Илону Маску уверенно наступает бюджетный электромобиль Wuling HongGuang Mini EV, который за несколько месяцев с момента анонса успел разойтись тиражом 119 255 экземпляров. Также с восьмого на третье место поднялся Renault Zoe со 100 431 проданным экземпляром и тремя процентами рынка. Четвертое место принадлежит, как мы уже отмечали, Tesla Model Y. Замыкает пятерку Hyundai Kona EV с 65 075 проданными экземплярами.

Далее по рейтингу шестую строчку занимает Volkswagen ID.3, который в продажу поступил совсем недавно, но уже успел разойтись партией в 56 937 машин.

Следует заметить, что специалисты уверены в том, что по итогам 2021 года кроссоверы Tesla Model Y имеют шансы занять вершину рейтинга, а изделия китайских марок Nio и XPeng могут попасть в первую десятку, хотя сейчас их нет даже во второй.