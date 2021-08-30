Как пишет источник, обошлось без жертв и тяжелых травм. Полицейский как раз вышел из своей машины.

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Что произошло

Офицер остановился на обочине, чтобы помочь починить автомобиль.

Как только он вышел, как через несколько секунд Tesla Model 3 влетела в его машину, чуть не задев самого полицейского.

Однако это не остановило электромобиль: он продолжил движение по инерции и врезался во вторую машину.

Ее водитель получил легкие повреждения, как и 27-летний владелец Tesla Model 3.

Соответствующие органы уже начали расследование. Проходить оно будет на фоне другого масштабного следствия Национального управления безопасности движения на дорогах США. Оно изучает 11 аварий, произошедших с 2018 года с участием автомобилей Tesla и машин экстренных служб.

Вполне возможно, что новый случай приобщат к делу NHTSA, ведь власти считают, что за последние несколько лет произошло слишком много инцидентов с участием автопилота.

Известно, что в момент аварии в Tesla работал автопилот. Стал ли именно он причиной столкновения, пока неясно.

Источник не смог получить комментарий от компании: она традиционно промолчала. Вероятно потому, что в прошлом году распустила отдел связей с общественностью.

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