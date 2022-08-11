Автопилот Tesla трижды переехал манекен ребенка во время испытаний

Об автопилоте Tesla всегда немало новостей, ведь часто он ведет себя не совсем так, как того могут ожидать водители. И хотя производитель предупреждает, что водитель всегда должен быть готов перехватить управление, в то же время Илон Маск обещает в ближайшем будущем полную автономность. Но похоже, что это будущее не так близко, по крайней мере, пока автопилот Tesla не очень хорошо распознает детей на дороге.

Во время теста организованного критиком Tesla Дэном О'Даудом, транспортное средство проехало выделенный конусами участок трассы на скорости 40 километров в час. В конце отрезка дороги тестировщики установили детский манекен, перед которым Tesla даже не притормозила сбив его трижды.

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Похоже, что Илона Маска и его компании очередные проблемы. Автопилот, который, по словам владельца компании, должен полностью перехватить на себя управление и делать это максимально безопасно, не может обнаружить на дороге ребенка. Правозащитная группа уже призвала запретить технологию полного автономного вождения (FSD), поскольку она не безопасна.

Дэн О'Дауд, генеральный директор и основатель The Dawn Project, написал в Twitter:

Наш новый тест на безопасность полностью беспилотных Tesla Илона Маска обнаружил, что они без разбора косят детей. Сегодня The Dawn Project запускает общенациональную телевизионную рекламную кампанию, требуя от NHTSA полного запрета автопилота на самостоятельное вождение, пока Илон Маск не докажет, что автопилот не будет косить детей.

В отчете Dawn Project отмечается, что Tesla Model 3, оборудованная полностью автономным программным обеспечением, неоднократно врезалась в детский манекен. При реальной ситуации на дороге, такое столкновение было бы смертельным для ребенка. Организации заключает, что "программное обеспечение представляет очевидную опасность для жизни людей и должно быть немедленно удалено с рынка".

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Для автопилота еще слишком рано

В тесте использовался автомобиль Tesla Model 3, оснащенный последней версией FSD 10.12.2. В блоге компании отмечается, что во время испытаний 21 июня 2022 Tesla находилась в режиме автономного управления. Водитель в кабине не вмешивался в процесс вождения.

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Это не первый случай, когда Tesla проваливает тесты на безопасность автомобиля.