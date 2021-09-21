Авария произошла в жилом районе города Корал-Гейблс, штат Флорида, США. Как сообщает полиция, непосредственно перед ДТП автомобиль Tesla Model 3 двигался в режиме автопилота.

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Что произошло

По неизвестной причине машина просто съехала с дороги и врезалась в дерево.

Сразу после этого аккумулятор электрокара загорелся.

Двое пассажиров погибли. Опознать их удалось не сразу, поскольку тела были сильно обожжены.

Какой была скорость на момент столкновения – неизвестно. Но поскольку речь идет об аварии в пределах города, а автопилот невозможно настроить на превышение разрешенной правилами скорости, можно предположить, что причиной смерти стали не травмы в результате столкновения.

Сейчас продолжается расследование, которое развернется на фоне масштабного процесса NTSB (Национального совета США по безопасности на транспорте). Организация выясняет обстоятельства 11 аварий с участием автомобилей Tesla и машин служб экстренной помощи – полиции, скорой помощи и пожарных.

Тем временем Tesla продолжает напоминать, что автопилот сейчас находится на стадии тестирования. Он не гарантирует 100-процентную безопасность на дороге, поэтому водителям рекомендуют не терять бдительность. Пользуясь автопилотом, стоит держать руки на руле, чтобы иметь возможность быстро среагировать в случае опасности. К сожалению, многие водители игнорируют эти требования. Довольно часто они во время движения начинают заниматься посторонними делами, пересаживаются на заднее сиденье, разговаривают по телефону.

Напомним, одной из последних известных аварий с участием автомобиля Tesla стал инцидент с Model 3, которая на автопилоте врезалась в патрульное авто. Полицейский как раз вышел из своей машины, чтобы помочь водителю на обочине, когда электромобиль врезался в его транспорт.