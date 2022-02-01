Tesla купила железную дорогу в Германии, но будет доставлять по ней не товары для продажи

Компания Илона Маска купила собственную железную дорогу, которая будет курсировать между городом Эркнер и Берлином, Германия. Это уже имеющаяся колея, которая ранее принадлежала к немецкой региональной железнодорожной группе DREAM.

Министерство инфраструктуры и национального планирования Германии подтвердило сделку еще на прошлой неделе. Конечной станцией сейчас является точка к югу от берлинского завода Tesla.

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Зачем Tesla железная дорога

Как сообщают СМИ, Tesla купила железную дорогу, чтобы ее работникам было проще добираться на работу.

Это один из подготовительных шагов компании к полноценному открытию нового завода – так называемой гигафабрики, тестовый запуск которой состоялся в конце 2021 года, хотя пока без серийного производства автомобилей.

Скоро должна заработать новая железнодорожная станция Fangschleuse, расположенная к северо-востоку от завода.

После этого станция на юге будет закрыта, а Fangschleuse станет конечной.

Напомним, Tesla готовится к масштабному запуску нового завода возле Берлина. Компания планирует производить 1000 единиц электромобилей Model Y за неделю после начала производства в первом квартале 2022 года. Максимальный годовой объем производства немецкой гигафабрики Tesla составит 500 000 автомобилей.



Проектное изображение Tesla Gigafactory Berlin / Фото Tesla

Документы подтверждают, что немецкая Tesla Model Y имеет запас хода 565 километров. Она оснащена новым литиевым аккумулятором, самой современной компьютерной системой, а также улучшенной аудиосистемой.

Первые экземпляры автомобилей, изготовленные на этом заводе, уже заметили на немецких дорогах.