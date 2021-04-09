"Немецкая система утверждения промышленных и инфраструктурных проектов, а также пространственного планирования прямо противоречит срочности планирования и реализации таких проектов, необходимых для борьбы с изменением климата", – указывает компания в своем заявлении.

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Что происходит

Как заявляет Tesla, даже через 16 месяцев после подачи заявки все еще нет графика выдачи окончательного разрешения.

По мнению автопроизводителя, проблема заключается в том, что в рамках действующих законов Германии проекты, направленные на борьбу с изменением климата, и проекты, которые его ускоряют, рассматриваются одинаково. Tesla называет такой подход устаревшим.

Между тем завод в немецкой коммуне Грюнхайде почти достроен. Компания планирует начать на нем производство электромобилей уже в июле этого года.

Реакция немецких властей

Как пишет Bloomberg, на заявление Tesla уже отреагировал министр экономики Германии Петер Альтмайер. Он пообещал оказать главе Tesla Илону Маску помощь, необходимую для запуска предприятия.

Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер в Twitter призвал Германию "к упрощению процессов аккредитации новых предприятий, сокращению бюрократии и продвижению инновационных решений".

Завод в Германии позволит американскому автопроизводителю расширить свое влияние в Европе и создать конкуренцию таким компаниям, как Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG на рынке электромобилей.