В октябре Tesla удалила со своего официального сайта характеристики и цены Cybertruck. Теперь же Илон Маск подтвердил некоторые изменения в конструкции начинки автомобиля.
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Что нового в Cybertruck
- Одним из самых заметных изменений стало то, что теперь Tesla установит четыре электромотора, а не три, как планировалось изначально. Каждое колесо получит отдельный двигатель.
- Вероятно, это ответ Маска на последние разработки конкурентов: недавно Rivian и Hummer представили свои версии электропикапов – оба имеют по четыре двигателя, а продажи запланированы уже на текущий месяц.
- Кроме того, Cybertruck получит новый тип управления задними колесами – это позволит ему двигаться подобно крабу.
У него будет управление как передними, так и задними колесами, поэтому он не будет как танк – он может двигаться по диагонали, как краб,
– говорит Илон Маск
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Цены и сроки выпуска
Ценник на максимальную конфигурацию Cybertruck составит 69 990 долларов. Пикап будет способен проехать до 800 километров от одного заряда.
Пандемия коронавируса внесла коррективы в график производства. Сначала релиз долгожданной новинки перенесли на 2022 год, а позже и на 2023-й.
Предварительные заказы все это время не прекращали собирать, поэтому сегодня компания уже получила их на 80 миллиардов долларов.