В октябре Tesla удалила со своего официального сайта характеристики и цены Cybertruck. Теперь же Илон Маск подтвердил некоторые изменения в конструкции начинки автомобиля.

Интересно Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

Что нового в Cybertruck

Одним из самых заметных изменений стало то, что теперь Tesla установит четыре электромотора, а не три, как планировалось изначально. Каждое колесо получит отдельный двигатель.

Вероятно, это ответ Маска на последние разработки конкурентов: недавно Rivian и Hummer представили свои версии электропикапов – оба имеют по четыре двигателя, а продажи запланированы уже на текущий месяц.

Кроме того, Cybertruck получит новый тип управления задними колесами – это позволит ему двигаться подобно крабу.

У него будет управление как передними, так и задними колесами, поэтому он не будет как танк – он может двигаться по диагонали, как краб,

– говорит Илон Маск

Режим краба – это когда все четыре колеса автомобиля поворачиваются в одну сторону под одним углом, благодаря чему пикап может двигаться по диагонали. Функция позволит преодолевать сложные узкие участки на бездорожье, а также облегчит параллельную парковку. Уже упомянутый Hummer EV тоже получил этот режим.

Смотрите как работает "режим краба" в Hummer EV: видео

Цены и сроки выпуска

Ценник на максимальную конфигурацию Cybertruck составит 69 990 долларов. Пикап будет способен проехать до 800 километров от одного заряда.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в график производства. Сначала релиз долгожданной новинки перенесли на 2022 год, а позже и на 2023-й.

Предварительные заказы все это время не прекращали собирать, поэтому сегодня компания уже получила их на 80 миллиардов долларов.