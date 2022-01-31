Tesla добавила в свой ассортимент новый товар – микрофоны для караоке

Автомобильная компания Илона Маска порой выпускает очень неожиданные товары. Ранее в продажу запускали алкоголь, свисток, павербанк и другие товары. Теперь же производитель продает микрофоны для караоке.

Микрофон, как пишет источник, доступен только в Китае. Новинка получила название Tesla Mig. Как и с другими непривычными товарами компании, этот был мгновенно раскуплен.

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Что известно

В комплекте имеются два микрофона Tesla Mig.

Их функциональность позволяет петь в салоне электромобиля, смотря видео вроде тех, что показывают в обычных караоке-барах.

Согласно описанию, TeslaMic автоматически соединяется с системой.

Он оснащен несколькими режимами звука, чтобы помочь пользователям.

Система караоке в Tesla может быть запущена в электромобиле, когда он не двигается , позволяя людям расслабиться после долгой дороги.

, позволяя людям расслабиться после долгой дороги. В Китае, где караоке является одним из любимых развлечений, Tesla столкнулась с неожиданным отставанием от конкурентов, поскольку многие из них уже предлагают караоке-системы, интегрированные с информационно-развлекательной системой машины.

Судя по всему, новинка оказалась крайне популярной, ведь страница на сайте компании для заказа нового микрофона вышла из строя. На момент написания статьи она до сих пор не работает.

Новые поставки Tesla Mig ожидаются в феврале этого года. За микрофоны просят 188 долларов.

Новые микрофоны презентовали отдельным роликом: видео