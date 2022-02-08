Tesla будет конкурировать с Apple и Google, но не на рынке смартфонов: что создает Илон Маск

Сеть заполонили слухи о том, что Tesla разрабатывает новый продукт, который позволит компании побороться за рынок с Apple и Google. Первая информация об этом начала появляться еще в декабре.

Когда Tesla выпустила обновленный пользовательский интерфейс для своих электромобилей, в нижней части интерфейса появилась настраиваемая панель значков. Это натолкнуло некоторых пользователей на мысль о намерении производителя запустить свою платформу цифрового контента – магазин приложений.

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Tesla на рынке приложений

Сразу стоит отметить, что информация о конкуренте Play Маркета от Google и App Store от Apple не подтверждена официальными источниками.

Если такой сервис все же увидит свет, с его помощью владельцы электромобилей компании смогут загружать программное обеспечение на свои авто, подобно тому, как это происходит на смартфонах с iOS или Android.

Кроме того, уже не один год по сети распространяются слухи о вероятном смартфоне от Tesla. Если таковой действительно разрабатывается, то собственный магазин приложений также будет весьма уместным.

Сначала ходили слухи, что Илон Маск анонсирует магазин цифровых приложений во время объявления финансовых результатов компании в конце января, но этого не произошло.

Новую волну обсуждений запустил инвестор Tesla Сойер Мерритт, который ретвитнул видео со Стивом Джобсом, который в свое время презентовал платформу App Store. К публикации он добавил подпись: "ходят слухи, что нечто подобное вскоре появится на чем-то с четырьмя колесами, начинающимся на букву T".

Позже эти слухи поддержал ресурс Telescope, в Twitter-аккаунте которого появилось сообщение о том, что Tesla разрабатывает магазин приложений с мая 2021 года и запустит его до начала поставок пикапа Cybertruck.

Официальные представители Tesla пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.