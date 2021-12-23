Tesla на автопилоте врезалась в другой автомобиль на скорости 120 километров в час: видео

В сети появилась видеозапись аварии, которая снята на камеру электрокара Tesla. Машина не успела среагировать на другой автомобиль, который стоял на дороге и врезалась в него на скорости 120 километров в час.

Инцидент произошел где-то в Северной Америке. Были это Штаты или Канада – неясно. Сообщается, что автомобиль, не сбавляя скорости, врезался в другую машину, которая до того уже попала в аварию и стояла посреди дороги с выключенными фарами.

Интересно Результаты конкурса ART The Frame – Samsung открывает в Украине таланты художников и фотографов

Что известно

Авария произошла еще в июне 2021 года.

В компьютерной системе автомобиля была установлена ​​прошивка версии 2021.4.18.2.

При этом машина оборудована радаром миллиметрового диапазона.

Автомобиль двигался в крайнем левом ряду по неосвещенному шоссе и автоматически не включал дальний свет.

Вероятно, именно это и привело к тому, что автопилот вовремя не увидел стоящую на дороге черную машину, которая попала перед этим в аварию.

Автомобили Tesla в большей степени возлагаются именно на данные камер.

Скорость движения составляла 120 км в час.

Момент столкновения попал на камеру, расположенную на бампере: видео

Пока нет никаких других данных об этом инциденте. Видео, как пишет источник, опубликовал несколько дней назад известный хакер, который называет себя "Зеленый Бог". Пользователь китайской соцсети Weibo, на которого ссылается Mydrivers, завершает свою публикацию вопросом: будет ли результат лучше, если заменить автомобиль Tesla на модель с лидаром?

Радар, лидар и Tesla Vision

Почему он упомянул о лидаре? Илон Маск неоднократно высказывался по поводу лидаров в машинах своей компании. Он не видит необходимости в них, хотя некоторые считают, что эта технология гораздо надежнее, чем обычные радары, и тем более – изображения с бортовых камер.

Лидар – это потеря времени. Все, кто полагаются на лидар, обречены. Дорогие датчики не нужны,

– говорил в свое время Илон Маск.

посылающий невидимые импульсы в окружающее пространство и измеряющий время, за которое они вернутся. Он получает черно-красное изображение мира в низком разрешении, с четким расстоянием до каждого пикселя. Некоторые лидары могут сказать, как быстро двигался тот или иной объект. В общем можно сказать, что у лидара сверхчеловеческое зрение, но низкое разрешение, высокая цена и ограниченный диапазон.

Сравнение работы компьютерного зрения и лидара / Скриншот из презентации Tesla

Большинство производителей в своих автомобилях используют сочетание компьютерного зрения (камер), радаров и лидаров. Однако Tesla пошла по своему пути. Сначала компания выпускала автомобили с камерами и радаром, но позже отказалась от последнего, полностью перейдя на так называемый Tesla Vision – систему, которая состоит исключительно из набора камер и искусственного интеллекта, который обрабатывает информацию из них.

Кстати, в апреле 2021 года один из пользователей в твиттере спросил Маска: "Не могли бы ли вы рассказать нам больше о том, что думаете о подходе pure vision? Многие люди утверждают, что отсутствие радара – это шаг назад. Почему вы решили, что лучше им не пользоваться?"

Предприниматель ответил:

"Когда радар и зрение расходятся во мнениях, кому из них вы верите? Зрение имеет гораздо большую точность, поэтому лучше удвоить зрение, чем использовать сочетание датчиков. Датчики представляют собой поток битов, а камеры имеют на несколько порядков больше бит в секунду, чем радар (или лидар.) Радар должен значительно увеличивать сигнал/шум потока битов, чтобы оправдать сложность его интеграции. Поскольку обработка изображений улучшается, она просто оставляет радар далеко позади."

Судя по тому, что с момента аварии прошло шесть месяцев, она никак не отразилась на взглядах компании по этому вопросу.