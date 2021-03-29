Житель Тернопольской области разработал вредоносное программное обеспечение, с помощью которого он атаковал более сотни банков и их клиентов. В результате хакер получал доступ к учетным данным пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные.

Собранные данные о пользователях он передавал другим хакерским группировкам. Если вину тернопольчанина докажут, то ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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Кто пострадал

По предварительным подсчетам, ущерб от действий хакера достигает десятки миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения в следующих странах:

Австралия,

Великобритания,

Испания,

Италия,

Мексика,

Нидерланды,

Германия,

США,

Франция,

Чили,

Швейцария.

Более того, как проанализировали иностранные правоохранители, больше 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого.

Чтобы разоблачить хакера была проведена международная спецоперация, в которой участвовали прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранителями США и Австралии, а также киберполиция Украины.