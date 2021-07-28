Термоядерный завод открывает путь к чистой энергии

Тысячи ученых, компаний и энтузиастов по всему миру работают над тем, чтобы превратить термоядерный синтез из фантастической концепции в практический и экологически чистое средство производства практически бесконечной электроэнергии. Кажется, что Helion Energy подошла к этому ближе всего.

Компания Helion Energy начала строить свой первый объект, который станет исследовательским центром. В его стенах будут проводить испытания, чтобы приблизить человечество к источнику термоядерной энергии. Компаниям придется преодолеть множество трудностей перед тем, как она сможет построить первую коммерческую термоядерную электростанцию.

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Концепт термоядерного реактора / Фото Helion Energy

Что известно о реакторе Helion Energy

Как и все, кто работает над проблемой ядерного синтеза, Helion Energy стремится достичь результата, когда реактор производит больше энергии, чем требует. Для этого компания запатентовала собственный плазменный ускоритель, который будет работать на дейтерии и гелии-3.

Принцип работы термоядерного реактора Helion Energy

Топливо располагается на двух противоположных концах реактора.

Топливо с помощью магнитов разгоняют до скорости около 1,6 миллиона километров в час.

В центре реактора два сгустка сталкиваются. Дополнительно топливо сжимают с помощью все тех же магнитов.

В результате сжатия дейтерий и гелий-3 сливаются и образуют сгусток плазмы,

Полученная плазма разогревается до температуры около 100 миллионов градусов по Цельсию.

Из-за высокой температуры плазма начинает расширяться, отталкивая магнитное поле, которое ее удерживает.

Вследствие этого образуется электроэнергия, которую можно использовать.

Цель Helion Energy – подтолкнуть человечество к отказу от ископаемого топлива. Также команда стремится, чтобы ее примеру следовали другие. Но получится ли у Helion Energy добыть энергию в реакторе собственного производства – покажет время. Редакторы Техно 24 продолжают следить за развитием событий.