Макет использует в работе React и JavaScript. Работает он в любом современном браузере и доступен по ссылке.

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Функциональность

На сайте доступно очень ограниченное количество функций оригинальной ОС. Фактически, разработчик дает возможность ознакомиться только с интерфейсом, который является наиболее заметным изменением в системе.

Для пользователей доступен рабочий стол с ярлыками сервисов: Компьютер, Корзина, Файловый менеджер, магазин приложений Store, браузер Edge.

На панели задач можно оценить новое меню Пуск, Поиск, виджет новостей и погоды, настройки, и ярлыки программ.

Контекстное меню старое. Оно выглядит не так, как сейчас анонсировали Microsoft, а похоже на старый вариант с Windows 10.



Браузерный макет Windows 11 / Скриншот 24 канала

Также можно взаимодействовать с панелью уведомлений и календарем, который теперь не имеет блока часов. Другие значки в трее недоступны.

Если нажать на ярлыки GitHub, Discord или аватар пользователя, система откроет личные ресурсы разработчика. Например, сайт.

Программист собирается расширить функциональность сервиса, так как при открытии некоторых ярлыков можно увидеть сообщение "Скоро будет". Кроме того, незавершенными остаются такие элементы как экран блокировки, файловый менеджер, темы.

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