Теперь только радио: Netflix подтвердила отключение своего сервиса в России

Стриминговая платформа Netflix еще в конце минувшей недели перестала полноценно работать в России. Теперь же представитель компании официально сообщил о том, что сервис покидает страну.

В компании такой шаг назвали "реализацией ухода с российского рыка", о чем было объявлено еще в марте этого года. Согласно имеющимся данным, сервис ожидал окончания платежного цикла, когда закончится действие уже оформленных пользователями подписок, чтобы окончательно заблокировать сервис в стране.

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Как Netflix уходил из России

В начале марта Netflix объявила о приостановлении своей деятельности на территории России из-за вторжения в Украину и развертывания полномасштабной войны. Еще раньше компания отказалась транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, чего требует действующее законодательство.

Несколько дней тому назад платформа Netflix стала недоступной для российских пользователей. Перестали работать мобильные приложения Netflix, а также программные продукты телевизоров, компьютеров и веб-версия сервиса. При этом доступ к платформе можно получить с помощью VPN-сервиса. На тот момент "Роскомнадзор" объявил, что никаких ограничительных мер по платформе со стороны ведомства не принималось.

Кстати, после того, как стриминговый сервис объявил о том, что он прекращает работу в России, пользователи пытались обязать Netflix возобновить работу, подав коллективный иск.

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Требований у обиженных россиян было два:

Восстановить доступ к подписке и контенту американского потокового сервиса.

Выплатить моральную компенсацию, размер которой не указан.