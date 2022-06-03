Теперь официально: Россия признала VPN-сервисы угрозой и начала ограничивать их работу

В конце мая пользователи из России массово жаловались на сбои в работе VPN. Эксперты предположили, что власти, вероятно, тестируют их отключение. 2 мая перестали работать несколько популярных сервисов, а теперь стало ясно, почему.

Кратко напомним: вчера в России перестали работать сразу несколько программ, обеспечивающих VPN-соединение. Среди них разные СМИ называли Lantern, Outline VPN, NordVPN и Proton. Последняя опубликовала на своем сайте соответствующее сообщение, где заявила, что причина недоступности сервиса не на стороне компании, а, вероятно, со стороны местных интернет-провайдеров, по требованию властей начавших блокировку.

Интересно Российские власти, вероятно, тестируют полное отключение VPN-сервисов

Теперь все ясно

Из-за отсутствия каких-либо предупреждений со стороны российских государственных органов, СМИ могли лишь предполагать, что же происходит. Однако теперь есть официальный комментарий от "Роскомнадзора". По словам представителей органа цензуры, регулятор пытается помешать работе VPN-сервисов, "нарушающих законодательство".

Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство,

– цитирует слова ведомства издания "Интерфакс".

Таким образом, в российском сегменте интернета ведется работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, помогающих обходить блокировку признанного в РФ запретным контента. К такому относится все, что противоречит официальной российской пропаганде, в том числе правдивая информация о войне в Украине, а также много другого текстового и медиаконтента, который Россия в разное время признавала экстремистским.

, что это не первая попытка России бороться со средствами обхода цензуры. В прошлом году рашисты уже ограничивали отдельные сервисы: ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN и некоторые другие.

В этом случае, судя по всему, сделать ничего не удастся и россияне останутся в информационном вакууме, если будут заблокированы все средства для обхода цензуры. Как заявила вчера компания Proton, повлиять на это со стороны разработчиков невозможно: "Вполне возможно, что местные интернет-провайдеры и власти препятствуют VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку".