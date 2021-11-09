Изучив размер популяции примерно 300 сообществ охотников-собирателей, которые существовали до недавнего времени, исследователи обнаружили, что многие из этих групп были намного меньше, чем можно было ожидать от производительности местной экосистемы. В регионах с коротким вегетационным периодом группы охотников-собирателей имели меньшую популяцию и больше "налегали" на мясо.

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Охотники-собиратели до сих пор живут на земле / Фото Wikipedia

Подробнее об исследовании

Научная команда разработала математическую модель, которая имитировала повседневную деятельность человека из группы охотников-собирателей. Модель показывала потоки энергии, возникающие между растениями, животными и людьми в реалистичной глобальной среде.

Везде, где вегетационный период был коротким, охотникам-собирателям нужно было, чтобы мясо составляло значительную часть их рациона. И, как и в современном мире, требуется гораздо больше усилий, чтобы производить количество мяса, которое эквивалентно растительной пище,

– рассказывают исследователи.

Исследовав социумы охотников-собирателей, ученые поняли, что численность их популяции сильно зависела от недостатка растительной пищи. По этой причине они больше полагались на охоту, но из-за все той же нехватки растений животных для кормления большого количества людей тоже не хватало. Это привело к сезонному ограничению количества доступной пищи, что затем установило общий предел численности населения. Интересно, что независимо от того, сколько пищи было в другие временные промежутки – общее количество популяции не менялось, даже если доступной пищи было много.