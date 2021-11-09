Казалось бы, что нет никакой тайны: марсианские метеориты прилетели с Марса. Но ученых такой ответ не устраивает. Их интересует конкретика – из какого именно региона Красной планеты происходит тот или иной метеорит. Или даже больше – где на Марсе расположен кратер, во время образования которого образовался найденный на Земле метеорит.

Читайте по теме Музей штата Мэн приобрел крупнейший метеорит с Марса



Марсианский кратер Тутинг / фото Universe Today

Кратер, породивший метеориты

Согласно исследованиям, 28-километровый кратер Тутинг на Красной планете – это источник марсианских метеоритов класса шергониты, которые являются самым распространенным типом.

В целом команда создала базу данных из 90 миллионов кратеров. Особое внимание уделяли "вторичным кратерам", которые образуются во время падения назад на планету обломков после столкновения с, например, астероидом. Такие "вторичные кратеры" не большие и исчезают примерно через 50 миллионов лет.

Поскольку марсианские шергониты, обнаруженные на Земле, имеют возраст 1,1 миллион лет, то нужно было искать большой кратер с россыпью "вторичных". Так, отсеивая слишком старые кратеры, ученые "вышли" на Тутинг, который является наиболее вероятным источником марсианских шергонитов на Земле.