Теперь японский закон предусматривает год тюрьмы за оскорбление в интернете: почему так строго

В Японии приняли новый закон, согласно которому будут давать год тюрьмы за оскорбления в онлайне. Ранее наказание было гораздо более мягким, однако все изменил трагический случай.

Новые поправки в Уголовный кодекс утвердили в понедельник, 20 июня, они начнут действовать позже летом. Если ранее онлайн-обидчики могли отделаться 10 000 иен штрафа или 30 днями заключения, то теперь эта сумма выросла до 300 000 иен (примерно 2200 долларов) или одного года заключения.

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Наказание ужесточается – почему

Взгляды на этот вопрос власти страны сменили после резонансного случая. 22-летняя звезда рестлинга Хана Кимура не выдержала потока оскорблений и критики в сети и совершила самоубийство. По итогам расследования власти уже наказали двух человек, однако штрафы выглядят символическими — всего 9000 иен (67 долларов). Мама Ханы, Киоко Кимура, в прошлом сама рестлер и медийная личность, назвала это наказание слишком мягким, и с ней согласилось большинство японской общественности.

На пути к принятию нового закона стояли долговременные споры.

Оппоненты утверждали, что он может препятствовать свободе слова и критике у власти.

Однако поклонники заявили, что для борьбы с киберзапугиванием и преследованием в интернете необходимо усилить законодательство.

Депутатам пришлось идти на взаимные уступки. В результате закон был принят только после того, как было добавлено положение, предписывающее пересмотреть его через три года после вступления в силу, чтобы оценить влияние на свободу выражения мнений. Однако даже после этого вопроса все же остаются. К примеру, уголовный адвокат Сейхо Чо предупредил, что в тексте закона нет конкретики относительно того, что именно является оскорблением.

Нужна рекомендация, которая различала бы то, что квалифицируется как оскорбление. Например, если кто-то называет лидера Японии идиотом, то, возможно, согласно пересмотренному закону это можно было бы квалифицировать как оскорбление,

– говорит Чо.

Сегодня, как пишут СМИ, в Уголовном кодексе Японии различаются понятия "оскорбление" и "диффамация" (клевета), однако их описания достаточно размыты, что позволяет манипулировать законом.



Хана Кимура во время пресс-конференции в Токио 17 октября 2019 года / Фото CNN

Смерть Ханы Кимуры: