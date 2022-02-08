Функция позволит передать право на пользование вашим авто. Передача прав также автоматически будет возлагать на нового пользователя ответственность за нарушение ПДД на вашем автомобиле.
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Что известно
- Расшерить техпаспорт в приложении можно будет с любым человеком.
- Заявление подается в несколько кликов и обрабатывается до 10 минут.
Новая услуга – шеринг техпаспорта / Фото Telegram-канала FEDOROV
- К презентации услуги присоединился также Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины.
- Он представил ролик с демонстрацией функции в действии.
- В частности, для быстрой передачи техпаспорта достаточно будет отсканировать QR-код.