Функция позволит передать право на пользование вашим авто. Передача прав также автоматически будет возлагать на нового пользователя ответственность за нарушение ПДД на вашем автомобиле.

Интересно Смартфоны для всех: Зеленский анонсировал новую услугу для украинцев

Что известно

  • Расшерить техпаспорт в приложении можно будет с любым человеком.
  • Заявление подается в несколько кликов и обрабатывается до 10 минут.


Новая услуга – шеринг техпаспорта / Фото Telegram-канала FEDOROV

  • К презентации услуги присоединился также Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины.
  • Он представил ролик с демонстрацией функции в действии.
  • В частности, для быстрой передачи техпаспорта достаточно будет отсканировать QR-код.