Tenzor для всех: после Pixel 6 Google создаст собственные процессоры для планшетов и ноутбуков

Слухи о том, что Google занимается созданием собственного процессора, появились еще весной этого года. Тогда ему приписывали название Whitechapel, но с презентацией новых Pixel 6 производитель раскрыл другое название – Tenzor. Новые данные анонимных источников рассказывают, что смартфонами все не ограничится.

Источник утверждает, что Google готовит собственные процессоры для хромбуков и планшетов. На рынке они появятся не раньше 2023 года, а пока компания ищет инженеров из Индии, Израиля и Тайваня.

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Что известно

Если техногигант действительно занимается новыми SoC, это приблизит его к бизнес-модели Apple, которая в ноябре прошлого года представила чип М1.

Собственная технология дает производителям устройств значительно больше свободы и контроля над смартфонами и планшетами.

В частности, Google сможет обновлять Pixel на несколько лет дольше, чем это было раньше, лучше настраивать и достигать высоких показателей производительности.

Однако не у всех производителей есть мощности и достаточное финансирование для таких разработок. Как пишет источник, стоимость создания современного 5-нанометрового чипа сейчас составляет около 500 тысяч долларов, что является непомерно дорогим удовольствием даже для Google. Однако будучи одной из самых дорогих и самых прибыльных компаний мира, она может себе это позволить.

Сегодня хромбуки есть в ассортименте немногих компаний-производителей потребительской электроники. Сама Google имеет только один такой – Pixelbook Go, выпущенный в 2019 году. Вероятно, после выхода новых чипов, компания выпустит как новые хромбуки, так и собственные планшеты на ChromeOS.

Tenzor

Процессор Tenzor, как известно, создавался в партнерстве с Samsung. Его ожидают протестировать уже этой осенью в новых Google Pixel 6. Если он покажет себя хорошо, компания может продолжить сотрудничество с корейцами. Если же новый чип постигнет неудача, Google может обратить внимание на TSMC, которая сегодня лидирует на рынке процессоров.